В Калужской области два пьяных водителя устроили аварию

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло на дороге Лапшинка – Кабицыно в Боровском районе поздно вечером в четверг, 31 июля.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Вортекс» ехал в сторону Обнинска, не учел дистанцию и врезался в попутный мопед «Мотоленд», за рулем которого находился 19-летний юноша.

Травмы получили водитель мопеда и его 25-летний пассажир. Их госпитализировали.

Освидетельствование показало, что водитель мопеда был пьян. Удостоверения у него не было.

Пьяным оказался и мужчина, управлявший автомобилем «Вортекс». Водительского удостоверения у него также не было.