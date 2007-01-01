В Калуге авария заблокировала дорогу в Турынино
Очевидцы сообщают о столкновении автомобилей в районе поворота на улицу Турынинскую.
Движение затруднено в обе стороны. Пробка в сторону центра растянулась на полтора километра.
Точные обстоятельства этого происшествия устанавливаются.
Напомним, микрорайон Турынино с центральной частью Калуги связывает лишь одна дорога.
- Возможность выезда из Турынино на окружную дорогу появится до конца 2025 года, - обещал в ноябре городской голова Дмитрий Денисов. Но пока новостей о строительстве альтернативной дороги не поступало.