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В Калуге авария заблокировала дорогу в Турынино

Дмитрий Ивьев
31.07, 16:08
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Фото: Яндекс.Карты.
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Очевидцы сообщают о столкновении автомобилей в районе поворота на улицу Турынинскую.

Движение затруднено в обе стороны. Пробка в сторону центра растянулась на полтора километра.

Точные обстоятельства этого происшествия устанавливаются.

Напомним, микрорайон Турынино с центральной частью Калуги связывает лишь одна дорога.

- Возможность выезда из Турынино на окружную дорогу появится до конца 2025 года, - обещал в ноябре городской голова Дмитрий Денисов. Но пока новостей о строительстве альтернативной дороги не поступало.

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