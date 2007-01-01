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В Калужской области пьяная 18-летняя девушка врезалась в мотоцикл с детьми

Дмитрий Ивьев
31.07, 14:06
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В полиции рассказали подробности о ДТП, которое произошло в ночь на 30 июля в селе Хвастовичи.

По предварительным данным, около 1:50 девушка за рулем «Лады» двигалась по улице Ленина, выехала на встречную полосу и врезалась в мотоцикл «Урал» с коляской.

После этого машина перевернулась, мотоцикл разорвало на две части.

Травмы получили 17-летний мотоциклист и его 16-летний пассажир. Их госпитализировали.

Водитель «Лады» была пьяна. Кроме того, на машине были установлены поддельные номера. На девушку составили несколько административных протоколов.

Также штраф грозит родителям подростка, который ночью ехал на мотоцикле.

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