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Происшествия

В Калужской области задержали «черного копателя»

Дмитрий Ивьев
30.07, 10:52
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Мужчина незаконно заехал 25 июля на «Ниве» на территорию заповедника «Калужские засеки».

- Владелец транспортного средства инспекторам заповедника был знаком: это местный житель, занимающийся в основном нелегальным поиском военных предметов, так называемый «чёрный копатель», ранее уже привлекался к административной ответственности за подробное нарушение, - рассказали в среду в «Калужских засеках».

Металлодетектор у калужанина изъяли.

По административной статье нарушитель получил штраф в 4000 рублей.

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