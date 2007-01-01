В Калужской области задержали «черного копателя»
Мужчина незаконно заехал 25 июля на «Ниве» на территорию заповедника «Калужские засеки».
- Владелец транспортного средства инспекторам заповедника был знаком: это местный житель, занимающийся в основном нелегальным поиском военных предметов, так называемый «чёрный копатель», ранее уже привлекался к административной ответственности за подробное нарушение, - рассказали в среду в «Калужских засеках».
Металлодетектор у калужанина изъяли.
По административной статье нарушитель получил штраф в 4000 рублей.