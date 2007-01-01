Пять беспилотников атаковали Калужскую область

В воскресенье, 27 июля, четыре БПЛА сбили на границе нашего региона с Брянской областью. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

В ночь на понедельник, 28 июля, еще один беспилотник силы ПВО уничтожили в Ферзиковском районе.

Никто из людей в этих происшествиях не пострадал. Разрушений на земле нет, заверил глава региона. На месте работают оперативные группы.

В аэропорту «Калуга» Росавиация сняла ограничения утром 27 июля.