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В Калуге столб с электропроводами упал на дорогу

В субботу, 26 июля, опора линий электропередач в микрорайоне Малинники, вблизи Калиты, обрушилась на проезжую часть.
Владимир Андреев
27.07, 11:36
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Несколько месяцев этот столб с разбитым после аварии основанием угрожающе покачивался над дорогой.

В субботу бригада энергетиков убрала провода с дороги, специалисты Калугаэнерго проверили, что объект находится не под напряжением и уехали.

Дело в том, что хозяин этого упавшего столба СНТ. Линия электроснабжения находится на балансе СНТ. Ремонтировать опору электропередачи город не собирается.

- Восстановление этих электросетей выполняются за счет средств СНТ, - заявили в городской управе. - Специалисты Калугаэнерго уведомили председателя товарищества о необходимости проведения работ.

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