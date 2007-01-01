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Происшествия

В Калужской области мопед столкнулся с трактором

Дмитрий Ивьев
25.07, 17:00
0 268
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Утром в пятницу, 25 июля, авария произошла в Хвастовичах.

Мопед и трактор не разъехались на улице Гагарина.

В Главном управлении МЧС по Калужской области рассказали, что травмы получил один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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