В Калуге мужчина ночью запрыгивал на машины на парковке

Инцидент произошел около 2:30 в пятницу, 25 июля, в районе домов №15 на улице 65 лет Победы, а также 2 и 13 на улице Фомушина.

- Разгуливал неадекватный тип, пинал по автомобилям, запрыгивал на них, на Фомушина, 2, вроде, с ноги сломал зеркало заднего вида какой-то машине, - рассказал очевидец в официальном сообществе Правобережья в ВК. - Уважаемые жители, будьте бдительны. Как с такими бороться, пока наряд вызовешь, уже будет не актуально, опыт есть, печальный.