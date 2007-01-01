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Происшествия

В Калуге произошла авария с пассажирским автобусом

Дмитрий Ивьев
25.07, 12:25
1 987
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Утром в пятницу, 25 июля, он столкнулся с «Чери Тиго», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Авария произошла около 8:30 на улице Гагарина.

По предварительным данным, в ДТП пострадали люди.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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