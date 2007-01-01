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В Калужской области водитель рейсового автобуса умер за рулем

Дмитрий Ивьев
23.07, 21:37
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Вечером в среду, 23 июля, трагедия произошла в Тарусском районе у села Лопатино.

Автобус ехал по муниципальному маршруту Таруса - Лопатино - Барятино - Роща.

- В салоне находился один пассажир(16-летний парень), он не пострадал и сам сообщил о ДТП, - рассказал глава администрации Тарусского района Михаил Голубев. - С его слов, во время движения водителю стало плохо, автобус потерял управление и плавно съехал с дороги. В результате водитель скончался. Приношу свои соболезнования его родным и близким.

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