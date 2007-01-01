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Происшествия

В Калуге пропала 97-летняя женщина

Дмитрий Ивьев
23.07, 12:27
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Тамара Ивановна Волкова во вторник, 22 июля, ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Пока нет данных, где может находиться пенсионерка.

Рост женщины - 150 сантиметров. Она была одета в сине-серую куртку с белым узором, темно-синее платье, темно-зеленые ботинки и коричневую шапку. С собой у калужанки имелась серебристая трость.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» просят калужан о помощи. Сообщить информацию о женщине можно по телефонам 112 или 88007005452.

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лиза алерт
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