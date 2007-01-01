Согласно данным городской управы, с начала купального сезона в Калуге утонули четыре человека, еще один был спасен.

На планерке в понедельник, 22 июля, заведующий отделом по организации защиты населения Алексей Гапонов сообщил, что все погибшие были взрослыми людьми. Они либо находились в состоянии алкогольного опьянения, либо купались в местах, где это запрещено.

Гапонов также напомнил, что за нарушение правил купания предусмотрены штрафы. За купание в неположенных местах или в состоянии алкогольного опьянения размер штрафа может составить от 500 до 20 тысяч рублей. Кроме того, родители, не следящие за детьми, которые купаются без сопровождения взрослых, также могут быть оштрафованы.

На территории Калуги, помимо рек Угра и Ока, их пяти притоков и Яченского водохранилища, расположены 56 прудов. Однако оборудованных мест для безопасного отдыха у воды всего три: парк «Мир» на Яченском водохранилище, а также пляжи в Андреевском карьере и в Лаврово-Песочне.