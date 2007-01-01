В Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой на прогулке
Вопиющий случай 22 июля прокомментировали в управлении МВД по региону.
По версии следствия, мальчики 9 и 11 лет гуляли вместе с девочкой, а потом «совершили в отношении ребенка действия сексуального характера».
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил, что подозреваемых задержали и поместили в центр содержания несовершеннолетних. Также задержаны их родители.
Глава региона поручил провести проверку, чтобы выяснить, каким образом эти люди попали в Калужскую область и кто им помогал.