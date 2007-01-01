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Происшествия

В Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой на прогулке

Дмитрий Ивьев
22.07, 14:30
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Вопиющий случай 22 июля прокомментировали в управлении МВД по региону.

По версии следствия, мальчики 9 и 11 лет гуляли вместе с девочкой, а потом «совершили в отношении ребенка действия сексуального характера».

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил, что подозреваемых задержали и поместили в центр содержания несовершеннолетних. Также задержаны их родители.

Глава региона поручил провести проверку, чтобы выяснить, каким образом эти люди попали в Калужскую область и кто им помогал.

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