В Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой на прогулке

Вопиющий случай 22 июля прокомментировали в управлении МВД по региону.

По версии следствия, мальчики 9 и 11 лет гуляли вместе с девочкой, а потом «совершили в отношении ребенка действия сексуального характера».

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил, что подозреваемых задержали и поместили в центр содержания несовершеннолетних. Также задержаны их родители.

Глава региона поручил провести проверку, чтобы выяснить, каким образом эти люди попали в Калужскую область и кто им помогал.