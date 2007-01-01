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Происшествия

В Калуге из-за разлива рек эвакуировали 34 человека

Дмитрий Ивьев
21.07, 14:33
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Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 20 июля, в Калуге резко поднялся уровень воды в реках Песочня, Терепец, Жерелка и Яченка.

Из-за этого затопило около 100 частных домов.

С места происшествия эвакуировали 34 человека, среди которых 11 детей.

Губернатор Владислав Шапша 21 июля сообщил, что вода уже идет на спад. Из затопленных помещений откачивают воду.

- Поручил всем службам держать постоянную связь с жителями, главное – безопасность, с остальным разберемся, - говорится в сообщении главы региона.

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