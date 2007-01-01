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Происшествия

В Калуге сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
21.07, 07:24
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Авария произошла вечером в воскресенье, 20 июля.

По предварительным данным, около 21:30 на улице Врубовой человек попал под колеса легкового автомобиля «Опель».

Пострадал пешеход.

Точные обстоятельства этого происшествия устанавливаются.

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