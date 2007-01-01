Из-за подъема воды в реках Калуги затоплено более 100 домов и разрушен мост
Уровень воды поднялся в реках Терепец, Яченка, Жерелка и Песочня.
Стихия затопила прибрежные территории. Более ста домов оказались под водой, и в некоторых районах пришлось срочно эвакуироваться.
- Терепецкий проезд утонул, выплывали из дома, - сообщила жительница Руслана через чат-бот нашего телеграмм-канала.
- Разлив реки Терепец. Деревня Ермолово, СНТ «Машзавод».У людей затопило дома, машины. Выносят детей на руках, - написала Светлана.
Кроме того, мощный поток воды затопил мост между между Доможирово и Груздово. Читатели прислали фотографии последствий.
По словам городского головы Дмитрия Денисова, спасательные работы велись всю ночь. Сейчас уровень воды начал снижаться, однако причины столь масштабного подтопления еще выясняются. Чиновник отметил, что подобное происходило лишь в 2013 году. Восстановление разрушенного моста в Заречье начнется в ближайшие время.