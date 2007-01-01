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Из-за подъема воды в реках Калуги затоплено более 100 домов и разрушен мост

Дарья Джуманова
21.07, 09:22
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Уровень воды поднялся в реках Терепец, Яченка, Жерелка и Песочня.

Стихия затопила прибрежные территории. Более ста домов оказались под водой, и в некоторых районах пришлось срочно эвакуироваться.

- Терепецкий проезд утонул, выплывали из дома, - сообщила жительница Руслана через чат-бот нашего телеграмм-канала.

Терепецкий проезд
Терепецкий проезд

- Разлив реки Терепец. Деревня Ермолово, СНТ «Машзавод».У людей затопило дома, машины. Выносят детей на руках, - написала Светлана.

Кроме того, мощный поток воды затопил мост между между Доможирово и Груздово. Читатели прислали фотографии последствий.

Мост между Доможирово и Груздово
Мост между Доможирово и Груздово

По словам городского головы Дмитрия Денисова, спасательные работы велись всю ночь. Сейчас уровень воды начал снижаться, однако причины столь масштабного подтопления еще выясняются. Чиновник отметил, что подобное происходило лишь в 2013 году. Восстановление разрушенного моста в Заречье начнется в ближайшие время.

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