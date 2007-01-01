Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия 17 беспилотников атаковали Калужскую область
Новость дня Происшествия

17 беспилотников атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
21.07, 08:41
0 865
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Летательные аппараты сбили вечером 20 июля и в ночь на 21 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Вечером в воскресенье силы ПВО уничтожили БПЛА в Думиничском, Козельском, Ульяновском, Кировском, Сухиничском районах и в Обнинске.

В ночь на понедельник беспилотники сбили в Тарусском, Жуковском, Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском районах и в Обнинске.

По предварительным данным властей, никто из людей не пострадал, а разрушений на земле нет.

Аэропорт «Калуга» закрыт для полетов с 9 утра 20 июля.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpRWFFpQnp1d3BaVVJWbWpHTlpqNUE9PSIsInZhbHVlIjoiTkdnejhLdjdXNVZqMlBKWFl6ejlrQ1JkWmVUblhaZ1cwSkdjSGRYeXFYTVRJNkU2WFUxRC8xVDZmak5STzVCa3ZBejAwa3hURWNOYkM3ays2WUsvWlVNMU9QMDhMemx5bFNFamZvR1dUbW1Tc2ZjZWFsaTA5ZG5uc0FSdUFxaytFTnZWTFRGUTRCemdvNWNIQlMzL1JSWm1aUU5uaktEdEVDTlRGaFhRMnB4UlVzYjJmSzZFL2RJRjhzME9vMm1LY3NRaEsyUFVhdHFDQVhmODR1ZlBLbXhVR1FTV2NldGRRdXAydnFvNmxPVGdpdXdPMFB5ZHIxWTh4NG0wTDVHWEh3cnd4aEdYcWE5RnAzY2cxZ2tsWXFOSytMWGlwdXN5cGpkWFFzMFcvNk9Xa0hTT1lDanJwVFZCM3lQOVJRQ3dyT2hmZXp2UVNwUm9wci9JUWFvbjU5VGdRajBlREo2bW56LzJxemhVWG5HQUw3blpwNVhKeTEwNlpaK0c0bjY5SVdwRFhuWEtuVXk2aGNaVEZiazlWNHNaeTdrRGVmS3NlVjhvZVhKbHFPa0JrRnE2UDYrcmx0Tm5PQ3p4MzcrTyIsIm1hYyI6ImVlN2U2MDIyM2I0YjMzNzI5N2RlMGMwNDUyZGY3MjcyNGQ4NDAwMjcyMDRiYmY3Y2NiMTljOTIzMTgzMzQ2MDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNMNXFoTzdxWTlZbkxLblVSQjEzZFE9PSIsInZhbHVlIjoiNm5MSUx0SGZrYkVMUVRSeEI0cjZSQXdvMHE2UUpqSlp5dzl4cUVYMFd3TTV1UERNc0ZkdWVDb2RoYTlKZmp1Y2RvWklUMHhxTVo2ck0yNGVtUkI3U29yZjN0YnNxNVhHbFd0bnFsOFpScGRxQTBLSlVROUhNVzNkTGdkNUxxRGd6MVVBUXRmSG5OUTkxck8vRFF0QXBGTzRmSVRVREhuejVOM1JldytiV2FGWjJoeUpXQ21HZUxmb1NDWDdpSzBxL2tTZXVZME5wKzQxdk1TME4xMHc5cnVlSnNRS2xiQnk5V3Y5ZEZ6c0dSKzNiY2R3RkpiYUttb3hidnY5eGk3eEtWQVVIQlhFTi9lS2UyRnBaekpzOUZOelhsTmxocTdCYXphamcrM1daMy9ZdXZMVEY1TkVMRGNoTzg5anZCQjFjbWx0R0hhQzYzL1BiM0NtNE43Zm8zWnJ4ZXF1ZVZ0b1B0K0ovL0VWaWx6T0czUkVyQnI1Z01vMXVtNjA2QzVHRVhDQkNmU2RpWHJ2SnYrK3ZhaTJERDU0VFVmTU13SHhwUVBwVDRBZUtwcEFhVktWLzFiN25PSW9oRUMxblJXUVpGRE1XczBXOTJSZlJzL1FLc1RpMncrZ3YwTm5VK2tneXhMNWV0dU5HdmpueXAreXdTeVRibVN2dHJQaDA5ZS83QmUrbEQvMHJjNWw0bXRqRUJmaHZWVjM3ZGx3UXkxcDFnbGcyQnJrem8yYVkwekc1MCtKc2h0L1NXMmxDbTNMMzdQRy91dWV6TDFhTTlXZitKNVRDR2dJVjhHV0ViRVJ5YlFjTHpkbUJpK0w2bXBGNHdzRW45dVhIa09sQ0JQYiIsIm1hYyI6IjQyYTEyZGUyMWEyMGJjMGQ5ZDEyNmM3YTM5NWE4OTU2ZGI1YzZiMzE4OTI2MGIzNWJkNmMxYmVlYzU1MjIxZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+