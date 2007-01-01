17 беспилотников атаковали Калужскую область
Летательные аппараты сбили вечером 20 июля и в ночь на 21 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Вечером в воскресенье силы ПВО уничтожили БПЛА в Думиничском, Козельском, Ульяновском, Кировском, Сухиничском районах и в Обнинске.
В ночь на понедельник беспилотники сбили в Тарусском, Жуковском, Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском районах и в Обнинске.
По предварительным данным властей, никто из людей не пострадал, а разрушений на земле нет.
Аэропорт «Калуга» закрыт для полетов с 9 утра 20 июля.