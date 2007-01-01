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Новость дня Происшествия

Во второй половине дня в Калужской области сбили еще 10 вражеских беспилотников

В воскресенье, 20 июля с 12.00 до 18.00 в небе над регионом силы ПВО уничтожили 10 БПЛА.
Владимир Андреев
20.07, 19:19
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Дроны ликвидировали над территориями Козельского, Боровского, Думиничского, Ульяновского и Тарусского районов.

- На местах работают оперативные группы, по предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - заявил губернатор Владислав Шапша.

До обеда в воскресенье были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов над Боровским, Думиничским, Ульяновским и Тарусском районами.

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