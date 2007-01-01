В Калужской области автобус с детьми врезался в легковой автомобиль

ДТП произошло в воскресенье, 20 июля на 158 километре трассы А 130 в Медынском районе.

Как сообщают правоохранители, около полудня водитель автобуса Yutong, который перевозил детей из Обнинска в Мосальский оздоровительный лагерь, не выбрал безопасную дистанцию перед движущейся впереди автомашиной.

В результате автобус врезался в Hyundai Solaris.

В аварии пострадали три пассажира легкового автомобиля. Дети, ехавшие в автобусе, остались невредимы.