В Калужской области столкнулись четыре автомобиля

В субботу, 19 июля в Ферзиковском районе на 21 километре автодороги «Калуга-Таруса-Серпухов» произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Tiguan (1975 г.р.) не уступил дорогу автомобилю Volvo, который двигался со стороны посёлка Ферзиково в направлении Калуги под управлением водителя 1978 года рождения.

После столкновения Volvo вынесло на полосу встречного движения, где он совершил наезд на стоящие автомобили Kia и Nissan Qashqai. В результате происшествия пострадала пассажирка Volkswagen Tiguan – её состояние сейчас уточняется.

Одна из легковых авто в результате вылетела в кювет и перевернулась.

По сообщению регионального МЧС, в результате ДТП есть пострадавший.