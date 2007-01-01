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Новость дня Происшествия

Утренняя сводка о налетах БПЛА в Калужской области: сбито 20 дронов

С 19.30 субботы до 7.00 воскресенья, 20 июля над территорией региона уничтожено 20 беспилотников.
Владимир Андреев
20.07, 07:48
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Свежие данные привел утром в воскресенье, 20 июля губернатор Калужской области.

По словам Владислава Шапши, вражеские дроны уничтожены на территории Боровского, Малоярославецкого, Думиничского, Сухиничского, Барятинского, Кировского, Хвастовичского и Людиновского районов.

- На местах инцидентов работают оперативные группы, - сообщил глава региона. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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