Утренняя сводка о налетах БПЛА в Калужской области: сбито 20 дронов
С 19.30 субботы до 7.00 воскресенья, 20 июля над территорией региона уничтожено 20 беспилотников.
Свежие данные привел утром в воскресенье, 20 июля губернатор Калужской области.
По словам Владислава Шапши, вражеские дроны уничтожены на территории Боровского, Малоярославецкого, Думиничского, Сухиничского, Барятинского, Кировского, Хвастовичского и Людиновского районов.
- На местах инцидентов работают оперативные группы, - сообщил глава региона. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.