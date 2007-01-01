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Шесть вражеских БПЛА ликвидированы в небе над Калужской областью

Вечером в субботу, 19 июля беспилотники были обнаружены и уничтожены на территории Думиничского, Кировского и Боровского районов, а также Обнинска.
Владимир Андреев
20.07, 07:17
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- В местах ликвидации работают оперативные группы, по предварительным данным пострадавших и разрушений нет, - сообщил в 19.19 субботы губернатор Владислав Шапша.

До этого, нем 19 июля БПЛА были сбиты в воздушном пространстве Бабынинского, Сухиничского и Барятинского районов.

Под Барятино повреждена линия электроснабжения.

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