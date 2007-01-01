Шесть вражеских БПЛА ликвидированы в небе над Калужской областью
Вечером в субботу, 19 июля беспилотники были обнаружены и уничтожены на территории Думиничского, Кировского и Боровского районов, а также Обнинска.
- В местах ликвидации работают оперативные группы, по предварительным данным пострадавших и разрушений нет, - сообщил в 19.19 субботы губернатор Владислав Шапша.
До этого, нем 19 июля БПЛА были сбиты в воздушном пространстве Бабынинского, Сухиничского и Барятинского районов.
Под Барятино повреждена линия электроснабжения.