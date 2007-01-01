В Калужской области два человека пострадали во время атаки беспилотников

Первый инцидент произошел днем в пятницу, 18 июля, в Кировском районе. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

В одном из населенных пунктов в результате падения БПЛА повреждено остекление многоэтажного дома и 3 автомобиля. Травму конечности получила местная жительница. Ей оказана медицинская помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Также в Людиновском районе в результате падения БПЛА поврежден грузовой автомобиль, водитель получил порезы осколками стекла. Ему оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации пострадавший отказался.

- Дал поручение главам администраций Кировского и Людиновского районов оперативно оценить причиненный ущерб и оказать помощь пострадавшим жителям, - подчеркнул Шапша.

Всего силы ПВО сбили девять БПЛА.