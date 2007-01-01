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Новость дня Происшествия

В Калужской области 14-летняя девочка пострадала при атаке беспилотников

Дмитрий Ивьев
17.07, 08:51
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В ночь на четверг, 17 июля, инцидент произошел в Сухиничском районе.

Как рассказал губернатор Владислав Шапша, БПЛА упал на двухэтажный дом. Осколки разбившегося окна нанесли травмы 14-летней девочке.

Медики оказали ей помощь. Всех жильцов дома временно эвакуировали. Власти обещают помочь с ремонтом здания.

Еще два беспилотника силы ПВО сбили ночью в Думиничском и Ульяновском районах.

А утром 17 июля БПЛА уничтожили на границе с Тульской областью. Там никто не пострадал.

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