В Калужской области 14-летняя девочка пострадала при атаке беспилотников
В ночь на четверг, 17 июля, инцидент произошел в Сухиничском районе.
Как рассказал губернатор Владислав Шапша, БПЛА упал на двухэтажный дом. Осколки разбившегося окна нанесли травмы 14-летней девочке.
Медики оказали ей помощь. Всех жильцов дома временно эвакуировали. Власти обещают помочь с ремонтом здания.
Еще два беспилотника силы ПВО сбили ночью в Думиничском и Ульяновском районах.
А утром 17 июля БПЛА уничтожили на границе с Тульской областью. Там никто не пострадал.