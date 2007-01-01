Три украинских беспилотника сбиты в Калужской области
Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, перехват воздушных целей осуществлён в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах.
При падении одного из сбитых БПЛА в Сухиничском районе произошло повреждение двухэтажного жилого дома. По предварительным данным, возгорания не зафиксировано, однако осколками стекла была травмирована 14-летняя девочка. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жильцы дома временно размещены у родственников, на месте работает оперативная группа МЧС и местных властей. Администрация района заявила о готовности компенсировать ремонт повреждённого жилья.
По данным Минобороны РФ, в период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля системы ПВО отразили атаки беспилотников в 12 регионах страны. Всего перехвачено 122 БПЛА, в том числе:
- 43 единицы — Брянская область
- 38 единиц — Курская область
- 10 единиц — Орловская область
- 6 единиц — Смоленская область
- 6 единиц — Воронежская область
- 5 единиц — Белгородская область
- 3 единицы — Московская область (включая Москву)
- 3 единицы — Республика Крым
- 2 единицы — Ленинградская область
- 2 единицы — Липецкая область
- 1 единица — Тульская область
В связи с операцией ПВО, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуга (Грабцево) с 00:35 до 03:17. Были приостановлены все взлётно-посадочные операции.