Три украинских беспилотника сбиты в Калужской области

В ночь на 17 июля средствами противовоздушной обороны в Калужской области были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, перехват воздушных целей осуществлён в Сухиничском, Думиничском и Ульяновском районах.

При падении одного из сбитых БПЛА в Сухиничском районе произошло повреждение двухэтажного жилого дома. По предварительным данным, возгорания не зафиксировано, однако осколками стекла была травмирована 14-летняя девочка. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жильцы дома временно размещены у родственников, на месте работает оперативная группа МЧС и местных властей. Администрация района заявила о готовности компенсировать ремонт повреждённого жилья.

По данным Минобороны РФ, в период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля системы ПВО отразили атаки беспилотников в 12 регионах страны. Всего перехвачено 122 БПЛА, в том числе:

- 43 единицы — Брянская область

- 38 единиц — Курская область

- 10 единиц — Орловская область

- 6 единиц — Смоленская область

- 6 единиц — Воронежская область

- 5 единиц — Белгородская область

- 3 единицы — Московская область (включая Москву)

- 3 единицы — Республика Крым

- 2 единицы — Ленинградская область

- 2 единицы — Липецкая область

- 1 единица — Тульская область

В связи с операцией ПВО, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуга (Грабцево) с 00:35 до 03:17. Были приостановлены все взлётно-посадочные операции.