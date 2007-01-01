В Калужской области пять человек погибли в жутком ДТП

Трагедия произошла на дороге Калуга – Таруса в Ферзиковском районе вечером во вторник, 15 июля.

По предварительным данным, около деревни Клишино в 20:10 лоб в лоб столкнулись «БМВ» и «Форд», сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Погибли 53-летний водитель «БМВ», три его пассажира, а также 60-летний водитель «Форда».

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают следователи. Работу координирует прокуратура, сообщили в ведомстве.