Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области

Около 9:50 утра во вторник, 15 июля, на шестом километре дороги Калуга – Перемышль столкнулись четыре автомобиля. Подробности сообщили в управлении МВД по региону.

По предварительной информации, водитель «Форд Фьюжн» выехал на встречную полосу и врезался в «Сузуки», «Форд Фокус» и ГАЗ.

Погиб 34-летний пассажир «Форда Фьюжн».

Травмы получили четыре человека: 52-летняя водитель «Сузуки», 56-летний водитель «Фокуса» и четырехлетний ребенок из «Фьюжна». Их отвезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».