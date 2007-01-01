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Новость дня Происшествия

Три человека погибли от удара молнии на границе Калужской области

Дмитрий Ивьев
15.07, 08:50
1 2015
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Трагедия произошла в понедельник, 14 июля, в селе Бунырёво Тульской области на берегу Оки, которая в этом месте разделяет два региона.

По предварительной информации, молния ударила в мокрый песок пляжа. Смертельный разряд получили 13-летний мальчик, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Еще четыре человека травмированы. Их доставили в больницу.

Прокуратура Тульской области начала проверку о соблюдении закона при организации летнего отдыха.

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