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Происшествия

В Калужской области перевернулся грузовик МАЗ

12 июля 2025 года на 5-м километре автодороги «Бетлица-Высокое» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Ольга Володина
13.07, 15:54
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По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ 1989 года рождения не справился с управлением, что привело к съезду в кювет и последующему опрокидыванию транспортного средства.

Как сообщили в УМВД по Калужской области, авария произошла около 17:02. Водитель двигался в направлении поселка Милеево из Бетлицы. По предварительной версии, мужчина не учел состояние автомобиля, особенности перевозимого груза и дорожные условия.

В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

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