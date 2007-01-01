Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Три человека погибли на водоёмах Калужской области за неделю
Новость дня Происшествия

Три человека погибли на водоёмах Калужской области за неделю

В Калужской области, в Ферзиковском районе, 11 июля произошел несчастный случай на воде.
Ольга Володина
13.07, 10:54
0 1340
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Спасатели обнаружили и извлекли из реки Оки тело мужчины. Как сообщили в региональном управлении МЧС, водолазная группа провела работы по подъему погибшего.

В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося и точную причину смерти. Специалисты анализируют возможные версии произошедшего.

Это уже третий случай гибели на водоемах региона за последние несколько дней. Ранее подобные происшествия были зарегистрированы в Обнинске и областном центре - Калуге. Спасатели вновь напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность при отдыхе у воды.

Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxxMUorQjdNNmxYb3J0R2FmeFB1Qmc9PSIsInZhbHVlIjoiQW1KR0w2MGYxSW1QSit4bFR2cHRpbVErZngrY1paVXBpUUZZRVpkWm5aclV1YlgxcDJwb3pEYnh2NEMwbXpwcTdsZWRrd3N0N1FDWWo0Z3ZJc2tWV0ZWdkZwZVlYeEc3RlB4WE02Y1hYdFU5aU5iNEh5QTI5S3lCNGJtbm1DMFVnNDdLM05FaDhKajVWZ1FVQjdrSWZoZy9CZXM0ZTNSaG1SRUltQitRME5pcjNmdGh3cVQ4akFNTjhwUUcxUjRtcGY0ZFRqdmZaNW1oM0ZFTnVVRDY1NUloTWRFUHpjZUQ2UzJmTEwrNlNHOHQ4anFMQ21aT2laYVFDa1BoS1FEcVNMSXQxQ0E1bVlJczBuWFlSd3Z1MlpBcGJPS3VFdkczajZGZG9tUTYyRzNLb2tPZUNyeGtreHUzbFIwM2x5RHppYU5GN0xVR2pBTGkxU2hjNE5Dck5oYnFlNDVOZkh2MzNweVRxNlJhN2dERUhqaVMva0o0WTlIWGVoQUdBbjV2S2hMZkpoTFllQy9JMkc5eXNMSEl0NnJld1dvZDUxSjNHempFa2ZqcHZxeE8vT2tYcUN5cklZd01qd3R5YXFnQSIsIm1hYyI6IjJmZTJiYWI0NmM0NDBjOWFmZjZkZjBlYTc1ZjY4NTI4YzFiMjZmMzY2ZWM2ZjcxYjg4ZGVmZjA4YzA1Mzg2YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlkwRE9USVE2NmhFV1RqdVdOYTNodkE9PSIsInZhbHVlIjoieUtSdmxOZWNHVGF1djg4OHNUMkJmWGxhNTRoRkNsaWR5QXJkM1JOMDRBTmppRXI4TFBlb2xuRzJOSFBZMnNrbDdjcExsRisrazJ0S2dSYzVjZGdKNGxVRTdDUDhQM25OQUp0NFNtcmtIcHVKenhKVkpBUGdZZTcwYWtBMXhOb0JGdEI0ckgyYUlud2l4VVZLam5VUkJrdzJ1NytEUHBVc3VadmRNN0ZodmE3T0l4MEhONitHRDVudTNtTm02OUJ6dUJsMWdUVzl1a0g1VzJyUktpSHhrcFhjOS8wcGhSWHlPOUhCc2pZNFpadE55eERmUzFiOHUzY0dDOHVybWIrWDExQmdhM0ZDTzRBZ1ZiN0VFek16NElmRThEUmxKWXlCVkxCaGVKRmhyRCtrZEU0RklUdFN1bnZROE5QWWRjdUVVS3ZUSVpuSTEzVzJjTDNvR2IyN25GbnFrMTlHbzhHdWtrbE9RRDhBZWx0REJRSE03UTdQTVh6TGNWUXVoWm9TeEl1ZjFEYWExYkZZTUMrM2hHamlzT21qWjUzbzlMUU5VbFJtMzRabXFJTWJERkthTnVadWlPZG5EWmJpcmlYR1R2UG96MTE4VDFTQkJIUGhoZHZ6emhCVjRxRi9wL1FaWWtzSkFmZjErSDNZdTRXVjRzRTB3RE8xdUZkd0I2NytTUFBuMk83cm9SVnkxY2xIR0RTV2pRcEVRMDdlbVAzMzQ0Sk9JWityWWx4alBPUGJ4eFdWWExxcFB5TU10TC9hMzNmcDJyeGV3WUswOUM0bjBOWkUwT1VLTi9saEEvMVJocUV2dlI5ODlrdC8wcmlzb0hBUmVaUzl1OEtUb1VkYyIsIm1hYyI6ImEyNWYyZjg2ZDMzYTgyNWJlZTFjZjkwMWVmM2Y3ZDJjZjc5Yzc2MGU2NDQ2NjNiOTI2ZWJmYzEwOWZiODk1ZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+