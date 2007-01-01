Три человека погибли на водоёмах Калужской области за неделю
В Калужской области, в Ферзиковском районе, 11 июля произошел несчастный случай на воде.
Спасатели обнаружили и извлекли из реки Оки тело мужчины. Как сообщили в региональном управлении МЧС, водолазная группа провела работы по подъему погибшего.
В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося и точную причину смерти. Специалисты анализируют возможные версии произошедшего.
Это уже третий случай гибели на водоемах региона за последние несколько дней. Ранее подобные происшествия были зарегистрированы в Обнинске и областном центре - Калуге. Спасатели вновь напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность при отдыхе у воды.