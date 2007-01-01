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Происшествия

Калужский кавалер «отличился» нестандартным признанием в чувствах

В Калуге местный житель продемонстрировал весьма своеобразное понимание романтики.
Ольга Володина
11.07, 10:27
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Как сообщило УМВД 11 июля, 35-летний мужчина, получив отказ от знакомой, решил «выпустить пар» на её автомобиле. Причём сделал это с размахом — камнями, мусором и, судя по всему, вдохновением от горячительных напитков.

Полицейские, в отличие от героя, подошли к делу без лишних эмоций. Быстро вычислили «воздыхателя», который, к его чести, сразу сознался в содеянном. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей — сумма, которая явно превышает стоимость букета цветов или коробки конфет, традиционно используемых в подобных ситуациях.

Возможно, мужчине предстоит пару лет подумать над своим поведением. Наверняка, этого времени хватит, чтобы усвоить простую истину: если девушка говорит «нет», это не повод устраивать перформанс с участием её машины и Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

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