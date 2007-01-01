Силы ПВО уничтожили три дрона над Калужской областью
Вечером 10 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации трёх беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны.
Инциденты произошли в воздушном пространстве Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов.
На местах падения дронов работают оперативные группы. По предварительным данным, обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.
Система ПВО региона работает в штатном режиме, обеспечивая безопасность жителей.