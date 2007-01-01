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Происшествия

Силы ПВО уничтожили три дрона над Калужской областью

Вечером 10 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации трёх беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны.
Ольга Володина
10.07, 19:17
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Инциденты произошли в воздушном пространстве Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов.

На местах падения дронов работают оперативные группы. По предварительным данным, обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры.

Система ПВО региона работает в штатном режиме, обеспечивая безопасность жителей.

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