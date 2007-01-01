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Происшествия

В аварии в Малоярославецком районе один человек погиб и два пострадали

Дарья Джуманова
09.07, 13:20
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ДТП произошло 7 июля на 118-м километре автодороги М-3 «Украина», сообщили в полиции 9 июля.

По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь со стороны Брянска в направлении Москвы, врезался в стоящий на проезжей части КАМАЗ.

В результате аварии водитель Hyundai Creta погиб на месте. С травмами были госпитализированы две пассажирки легкового автомобиля — 72-летняя женщина и 17-летний подросток.

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