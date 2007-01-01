В аварии в Малоярославецком районе один человек погиб и два пострадали
ДТП произошло 7 июля на 118-м километре автодороги М-3 «Украина», сообщили в полиции 9 июля.
По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь со стороны Брянска в направлении Москвы, врезался в стоящий на проезжей части КАМАЗ.
В результате аварии водитель Hyundai Creta погиб на месте. С травмами были госпитализированы две пассажирки легкового автомобиля — 72-летняя женщина и 17-летний подросток.