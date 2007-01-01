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В ДТП погибла художественный руководитель Дома культуры в Боровском районе

Дарья Джуманова
09.07, 12:24
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В аварии погибла Ирина Авдеева — художественный руководитель Кривского Дома культуры. Об этом сообщили в РИЦ Боровского района в среду, 9 июля.

- Творческий человек, любимая коллега и подруга, которую называли душой ДК. Ирина Эдуардовна была для всех центром притяжения. К ней тянулись от мала до велика. Она обогревала своим душевным теплом всех вокруг, - написали в РИЦ.

Коллектив информационного центра выражает глубокие соболезнования родным и близким Ирины Авдеевой.

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