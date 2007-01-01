В ДТП погибла художественный руководитель Дома культуры в Боровском районе
В аварии погибла Ирина Авдеева — художественный руководитель Кривского Дома культуры. Об этом сообщили в РИЦ Боровского района в среду, 9 июля.
- Творческий человек, любимая коллега и подруга, которую называли душой ДК. Ирина Эдуардовна была для всех центром притяжения. К ней тянулись от мала до велика. Она обогревала своим душевным теплом всех вокруг, - написали в РИЦ.
Коллектив информационного центра выражает глубокие соболезнования родным и близким Ирины Авдеевой.