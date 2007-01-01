Четверо попали в больницу после жёсткого ДТП на трассе под Калугой

По информации УМВД Калужской области в среду, 8 июля в 17:35 на 764-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Фото: УМВД Калужской области

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигавшийся из Тулы в сторону Калуги, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом.

В результате аварии пострадали все четверо пассажиров легкового автомобиля: 34-летняя женщина, 4-летний ребёнок и 59-летняя пассажирка. Все они были срочно доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.