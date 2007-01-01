В Калужской области пенсионер сбил двух подростков на мотоцикле

ДТП произошло в понедельник, 7 июля, в 16:50 на улице Центральной в Лопатино. Об этом сообщили в полиции 8 июля.

По предварительным данным, 69-летний водитель «Жигулей» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с мотоциклом KAYO K1, за рулем которого был 13-летний подросток.

В результате аварии пострадали он и его пассажир 2009 года рождения. Оба были доставлены в больницу.

Информация о ДТП направлена в ПДН. Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростков к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.