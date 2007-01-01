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Происшествия

В Калуге самокатчик разъезжает по проезжей части

Дарья Джуманова
08.07, 12:11
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Во вторник, 8 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Вчера в 17:12 на перекрёстке ул. Моторная — Грабцевское шоссе самокатчик нарушает правила движения по проезжей части.

На видео видно, как молодой человек на высокой скорости пересекает пешеходный переход и выезжает на дорогу рядом с автомобилем.

В региональном УМВД пояснили, что за такое нарушение грозит штраф. Если водителю средства индивидуальной мобильности больше 16 лет, его оштрафуют на 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Если нарушитель младше, материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних, а родителей могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

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