Афиша Обнинск
+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Умер почетный гражданин Калужской области Валерий Михалев
Происшествия

Умер почетный гражданин Калужской области Валерий Михалев

Дарья Джуманова
08.07, 11:36
0 346
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом во вторник, 8 июля, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Более 35 лет он возглавлял одно из старейших предприятий области – АО «Кировская керамика». Благодаря его усилиям завод не только сохранил производство и коллектив, но и стал одним из лидеров отрасли в России.

Валерий Васильевич запомнился своей невероятной работоспособностью, отзывчивостью и энергичностью. Его утрата – огромная потеря для всего региона.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Валерия.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklMNTN5NWlDTmlGbldyK3phVVVTV0E9PSIsInZhbHVlIjoiNUVQZER3WVhZMlRmaVN4OFVJY29iTFpQZ2NoQnNwNmVVaUd0VmtadkdRdkdtQUhTR1owaHg2SVhIZ3pyckNqbkNSVFBoN0puZkQwV3pRbTdJSGZQeVBjUkVWZWE3QTBNODV0NUY4Zkk1T3d2bG9XUkFBVjgxM0V6NjY5QU02MUpHZ2dzL2pzbjlKYnIvWHQ1VGpJZjNwZkpaWHdqY2I2UUR4QkcrN1hKWG5rK2tSV2hCQU5oK3UwNEZnbkxTYUVKVHJtN05GcVErUmFCV2xod1F3NmhMT09PL0QrTmhnWGk2YXQvc1pCQnRVKzQ2NDlFTTdkWjdXQnVhQ1d0K0RacmNlUHBPREMwUlYxaVQ5RVltaTAzRDlyWVpnQkVPWmpSY2RUbjFrQXM5UHFadTErY2ZrWXlCbnZwVlRVOEEyTUlOd3FnZXhXbkhYY2dldjNtTHlhL2xZRmh0RTNidWs0dFF1dFZJRThlK0RTN3pyRFFoSkRqQ3BBckhYNUJDcCtiOVBkRGxNeGpUVVg3UVpPVXN3aWtOdFhpR01ZbDNDeVQ2cFdoOEJ2UkQ2T015V3oxRTZMTnZJZnNJNzI0cnBTWSIsIm1hYyI6IjE2N2UxNGZhM2I5OTAyZDAwNGI4MTI4YTNmZjhmNjk0NTljOTEwYTc4MDkxMDg5NWI5MDc4MGQzNDJlOWYwYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlcxclVzTHZweWFCWk1KcTg5VzVSZkE9PSIsInZhbHVlIjoiRVpmRWVCRVEyNUU3a1NZSlk5VUtwTHl3MVhLRndYanR5a2QvaGoyUXNoNUZMd3BjMWYycGFZL2hSRlVqakRnVEIvdFFmR0l2KzhjSVhPUFRCdE5pOG9rSzlPblpYSHdobmJpekRPcVkyN24vOXMrWCtORmt1WVJNc0VOdnVPKzlvZG53WG5SdDlKTFVlWGpQREg3VzJqek5qelc3TUVpVXVwQTV5Q1AxZ0xyS0psRUdiSkUra1BlZk5YQndJWWhibW1ldWpvMUo1ZS9RQzFoVUJCR0ordUI3SEJRbVQ5RFYvOUxOTTJ1bzQrZ2tscllZY1puc3ZSUmtGQTVBNFB5UU1hT2s3OThGZWQrK1EvajdMRjBEdEI4anZRcU5KWklRb0JyQjhDK2tSMU1lOXBMbFM0Um9nUHlyUUl6WEtpRmY0TmFvVEcyMmNGc1BMaFl4b2JJMkEwT2M1Z3Y3U05yTnF6dkJVZklBcWthSC85b0V2cmxmYlBxWm9BZG9WWjRiT2xzTG1FL084aVRnc21yQ3BuMERxZVRudlpia3Q5c1gxN3REUXUxaGg3L0JJMVJBNlE1QU9oZ21HZWluaU4zMEhYT015QXc2Q3VKYWVVd1o4WnlUanUyNlo5MVFHV01PcW1QZHFTaktreGZKVW5RU25vMEZiMmIwUTZwenQ4eEhESFBvL0ViZU9TTGlaSmdmbCs5ZlVCaS9IMDhKQmFkWWhJeFluTGh2TDZHenZUeUtSaVBNU0Z3N1ZYangxZ0tDL2pmdHd2Z0t1dHlHMGpjYkRpZSt4dEwyendPZ1lUOUFmR3JnZmJwOXhHb3FVcEk2UENNYkxkQjZHVHRyQ0VUWSIsIm1hYyI6IjFkYmFlMzM3NjVkZTE5OTYxYjU0ZTVjMDc5YjRmZjIwOTY2NGI4Mzk3OGRjZDE1YzFlZTY2NWM2NzIwNGI4M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+