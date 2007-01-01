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Происшествия

Утреннее ДТП в Калуге: пострадал велосипедист

8 июля в 7:23 утра на улице Московской в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествие.
Ольга Володина
08.07, 11:12
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области
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Микроавтобус Ford Focus столкнулся с велосипедистом, в результате чего один человек пострадал. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 9 специалистов и 3 единицы техники, включая 4 сотрудников МЧС с одной машиной. На месте работали пожарные, сотрудники ГИБДД и медики, которые оказали помощь пострадавшему.

Главное управление МЧС напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД. Особое внимание обращают на велосипедистов и пользователей самокатов, которые часто нарушают правила, не спешиваясь на пешеходных переходах.

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