Утреннее ДТП в Калуге: пострадал велосипедист

8 июля в 7:23 утра на улице Московской в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Микроавтобус Ford Focus столкнулся с велосипедистом, в результате чего один человек пострадал. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 9 специалистов и 3 единицы техники, включая 4 сотрудников МЧС с одной машиной. На месте работали пожарные, сотрудники ГИБДД и медики, которые оказали помощь пострадавшему.

Главное управление МЧС напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД. Особое внимание обращают на велосипедистов и пользователей самокатов, которые часто нарушают правила, не спешиваясь на пешеходных переходах.