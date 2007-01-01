В Калужской области грузовик и внедорожник столкнулись на трассе М-3

7 июля в 19:49 на 118-м километре автодороги М-3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Об этом сообщило 8 июля ГУ МЧС по Калужской области. В результате столкновения автомобиля КАМАЗ и Hyundai Creta пострадал один человек.

К месту аварии оперативно прибыли экстренные службы: пожарные МЧС России по Калужской области, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали 9 специалистов и 3 единицы техники, включая 4 сотрудников МЧС с одной единицей спецтехники.

Напоминаем, что о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб «112».