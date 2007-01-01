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В Калужской области ФСБ пресекла деятельность диверсантов, работавших на Киев

С начала 2025 года в Калужской области задержаны пять пособников украинских спецслужб, занимавшихся диверсиями на критически важных объектах.
Ольга Володина
07.07, 09:52
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Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в понедельник 7 июля, злоумышленники устраивали поджоги на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

По данным ведомства, еще один фигурант передавал противнику координаты расположения систем ПВО. Ещё пятерых участников преступной группы уже осудили за аналогичные деяния - их задержали еще в 2024 году.

Оперативники продолжают выявлять и пресекать деятельность диверсионных групп. Все задержанные будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.

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