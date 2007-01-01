За сутки Калужскую область атаковали 19 БПЛА
С ночи на воскресенье, 5 июля, до утра понедельника, 7 июля, над Калужской областью было ликвидировано 19 вражеских беспилотников
Силы ПВО уничтожили БПЛА в небе над Кировским, Боровским, Куйбышевским, Жуковским, Перемышльским, Мещовским, Барятинским районами.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
В понедельник утром, 7 июля, губернатор уточнил, что в Износковском районе в результате взрыва уничтоженного БПЛА было повреждено остекление двух дачных домов.
- Администрацией района будет оказана помощь в ремонте поврежденных окон, - отметил Владислав Шапша.