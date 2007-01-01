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За сутки Калужскую область атаковали 19 БПЛА

С ночи на воскресенье, 5 июля, до утра понедельника, 7 июля, над Калужской областью было ликвидировано 19 вражеских беспилотников
Владимир Андреев
07.07, 07:50
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Силы ПВО уничтожили БПЛА в небе над Кировским, Боровским, Куйбышевским, Жуковским, Перемышльским, Мещовским, Барятинским районами.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В понедельник утром, 7 июля, губернатор уточнил, что в Износковском районе в результате взрыва уничтоженного БПЛА было повреждено остекление двух дачных домов.

- Администрацией района будет оказана помощь в ремонте поврежденных окон, - отметил Владислав Шапша.

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