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Новость дня Происшествия

В Калужской области сбили беспилотник

Дарья Джуманова
06.07, 16:36
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Днем в воскресенье, 6 июля, БПЛА уничтожили на территории Мещовского района.

По информации губернатора Владислава Шапши, никто из людей не пострадал. Разрушений инфраструктуры также нет.

На месте работают оперативные службы.

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