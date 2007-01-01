Российские ПВО сбили вражеский дрон на границе Калужской и Брянской областей

Утром, в субботу 5 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат в районе границы Калужской и Брянской областей.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По предварительным данным, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений инфраструктуры. На месте происшествия уже работает оперативная группа для ликвидации последствий и сбора информации.

Местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность. При обнаружении обломков сбитого дрона категорически запрещается к ним приближаться или трогать. О любой подобной находке следует немедленно сообщать в компетентные органы по номеру «112».