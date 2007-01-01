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Происшествия

Российские ПВО сбили вражеский дрон на границе Калужской и Брянской областей

Утром, в субботу 5 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат в районе границы Калужской и Брянской областей.
Ольга Володина
05.07, 13:37
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Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По предварительным данным, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений инфраструктуры. На месте происшествия уже работает оперативная группа для ликвидации последствий и сбора информации.

Местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность. При обнаружении обломков сбитого дрона категорически запрещается к ним приближаться или трогать. О любой подобной находке следует немедленно сообщать в компетентные органы по номеру «112».

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