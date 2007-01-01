В Калужском пригороде столкнулись «Лада» и «Шевроле»

В субботу, 5 июля, Главное управление МЧС России по Калужской области сообщило о дорожной аварии, произошедшей накануне вечером.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

ЧП случилось 4 июля в 20:10 в деревне Матюнино на улице В. Атласова, где столкнулись автомобили "Лада X-Ray" и "Шевроле Ланос".

Как уточнили в МЧС, в результате ДТП пострадал один человек. На место происшествия выехали экстренные службы: пожарные и спасатели федеральной противопожарной службы, наряд ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Всего к ликвидации последствий привлекли 9 специалистов и 3 единицы техники.

В ведомстве отметили, что среди задействованных сил было 4 сотрудника МЧС и одна спецмашина. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.