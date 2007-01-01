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Новость дня Происшествия

В Калуге временно ограничили прием и выпуск самолетов

Дарья Джуманова
04.07, 15:43
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Росавиация сообщила в пятницу, 4 июля, о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Калуга».

Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Подробности и продолжительность действия режима не уточняются.

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