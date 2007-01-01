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Происшествия

В Калуге микрорайон Малинники продолжает тонуть в канализации

Дарья Джуманова
04.07, 09:18
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В среду, 2 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы с просьбой о помощи.

По ее словам, уже несколько недель Водоканал прокладывает трубы рядом с домом на улице Валентины Никитиной, 35. Из-за постоянных утечек канализации зловонные потоки воды доходят до магазинов на улицах Валентины Никитиной, 37 и 37а.

- Пройти невозможно - кругом канализация! Запах распространяется по всей округе и проникает в квартиры соседних домов. Рядом с жилым сектором образовалось «тухлое болото». Никаких мер не предпринимается. Очень надеемся на вашу помощь.

Мы обратились в городскую управу, чтобы узнать, как решается эта проблема. 3 июля нам ответили:

- В связи с частыми аварийными ситуациями специалисты водоканала проводят перекладку сетей водоотведения на ул. В. Никитиной в Калуге.  На период проведения ремонта стоки транспортируются по временной схеме.

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