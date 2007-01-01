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В Калуге за вечер произошло два ДТП с электросамокатом и велосипедом

Вечером 3 июля в Калуге зафиксировали два ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.
Ольга Володина
04.07, 08:35
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области
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Первое произошло в 17:11 на улице Валентины Никитиной — автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с велосипедистом. Второй инцидент случился в 21:13 на Луговой, где водитель «Ниссана» сбил человека на самокате.

В обоих случаях есть пострадавшие. Обстоятельства аварий выясняются, однако уже сейчас очевидно, что подобные происшествия требуют повышенной внимательности от всех участников дорожного движения.

Автоинспекторы призывают водителей, велосипедистов и пользователей самокатов соблюдать ПДД и быть осторожнее, особенно в вечернее время.

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