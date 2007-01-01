Афиша Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Ферзиковском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия

В Ферзиковском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими

Дарья Джуманова
03.07, 11:24
0 975
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Авария случилась 2 июля в 07:31 возле дома 25 на улице Победы в поселке Ферзиково, сообщили в полиции в четверг, 3 июля.

По предварительным данным, водитель «Datsun» на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной дороге. В результате он столкнулся с «ВАЗ 21112», за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.

В аварии пострадали три человека: водитель и пассажирка «ВАЗ 21112», а также пассажирка «Datsun».

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
7 оценили
29%
0%
0%
43%
0%
29%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVGK2p5UUNLbkFZcjcwdFpxaHRCVWc9PSIsInZhbHVlIjoiZklDcmF4eFJsYVBYVkNwb1FaQ3Q0bm5wN2tsVEFNT3c4ekUxRUtJWnZEaVd3d3FQc0pOSC80UVB4ampVcHgwR0xuSnZhOTFpckZGaXhramJ5M3BFS3lzWDU1Q09FOW96VzVuWHRZSHJjQWlqVVVuSURpV1BEN0Q4dFM1SGJid1h1dUlraXJpb3hVT0RobGpPa05xM0ZDSGZDT1FLclF4Ris2Wm4vbU9zbDdBZmZtQk5NN1BZN3BONjFFK2R1R3NmVzVRRzlVZ3NyOEEzSzZ5ejhvZDMxN21IdGFIc3hHWW8yQ2VwYnk3eFVqaXhiUWlXMy80YWhpdlRhd2NSVmp3bTdSdHkrU2NWQm9PUDZ2aFE2Uys5b0hUMWN6V2VZckRVazJFN0JZczZ1R251OERPSzVFSUxaM3dKWXZRcGZ0SHZFN0piYTVyQjVPMkk3WE9QZDhvNTFJOFRSTDRneFJlRWpCQ29EeW5XdXZnRldPcVFzYVVnNWxranRvalNCbStOc01lclU2WmNKRVdoZjd1SnVwL3JyNmhDWnZQeGNvVDBMR0ZMZGtaaVo5ZUFsc2VMaHZzZG9nd2RFTWR0UWx5SyIsIm1hYyI6IjNiM2Y5NGM3ZTdjOTI1MDVmM2I0ZjU5YTMzMjI2ZDU1NjZiMTQ0M2I0YzNlNTYyZWIzODJmYjc4MWQ4MWRkM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9JSHUxVU4yMklXYThBTkNqQ3Z3NHc9PSIsInZhbHVlIjoiSE4zTzhuWjVuVHRLSHJLTkZOdmNlelkrOXBaNExaZmIrMklTaGZ2dUx1NEdjZWpZZmIwMkpxanAvc0Z0empHRmxWc09Xc1liaWNielQ1UWxqd2NrWmYxKzF2TXIwdEdha040RzFwQ3lzQ09LbzlSc2JkQ0lUU0gxMkZQUVVTWlM5bWhHNTY5Mk1BYmJlTXFuck92RjljTWUwdWxxYnNLQWxnRjcyZytLTUlhYks4MHBCR0s4V0hBdDBMQTJaUE1WcEU2UlliS2FkSk10ZUdQcCtRYU55Yzd4a3NTSW9QS2FZOHl6QnlicUQ0ZGVCNzgxSDJaYThhTURrMjREU0dqbDk4YmR4YjdJdUZJbTBhM1lWdmNCaDZoaVE2S0c5VWtrc2Mwb1hJZjlXTDVIalJSekVneG5Nd3drZGRud3BQWG53MEtwcGViRHpudDJ3MWNkL09XOWg2RmdnVGJGbk1OUDVFelEwcnJvWVhjd1FZSnUwK283cDJGOWttVk15dTdvNVkyU1l0cHZydEMyalkvamlpL2ZSVVdCQS81cGtuTUhrVHpOL0NqMDBydWQzSDBBanVnMFlZa052R1k2ZjRtRkxLS05WSlBrQW0wV1psRTN1ZzM1cVJjL1NVcWhIUzNjRkxaaFNJcXJOU2RPVnNheTBsRUpiZU5vWUxPMU5jM3lxS080TVlLWjBJS2lGdVpaVWZQelhLNWlhVVN5eWREQitmMFNibkpWaitQeFBxUGptYXhSK2d3ZG4yMXRpdEpoUmtDeVhEbElaaVFzQVJFUTNYK0VvOXhlVmtGK3laRFRDZnZHc3Vsd1dzOFhqeVJiR3I5b3VrSjVBYjZKWGE5YSIsIm1hYyI6IjkxYjViMTJmMjkzNWUzOGM0YmM0MjAzZTQyMjQ1ZjU1NTk0YzE1YmI4OWRjMTRjZjRiZWM2MjkxNjg2ODAyMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+