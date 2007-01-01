В Ферзиковском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими

Авария случилась 2 июля в 07:31 возле дома 25 на улице Победы в поселке Ферзиково, сообщили в полиции в четверг, 3 июля.

По предварительным данным, водитель «Datsun» на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной дороге. В результате он столкнулся с «ВАЗ 21112», за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.

В аварии пострадали три человека: водитель и пассажирка «ВАЗ 21112», а также пассажирка «Datsun».