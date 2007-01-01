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МЧС предотвратило распространение пожара в Барятинском районе

Вечером 2 июля 2025 года в селе Сильковичи Барятинского района произошло возгорание бани.
Ольга Володина
03.07, 09:10
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Фото: ГУ МЧС Калужской области
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Сообщение о пожаре поступило в 18:39 на пульт дежурного. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты.

К тушению пожара привлекли 7 сотрудников федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области. Для ликвидации возгорания использовали 2 единицы специальной техники. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. На место выезжал инспектор государственного пожарного надзора для установления причин возгорания. Обстоятельства происшествия выясняются.

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