МЧС предотвратило распространение пожара в Барятинском районе
Вечером 2 июля 2025 года в селе Сильковичи Барятинского района произошло возгорание бани.
Сообщение о пожаре поступило в 18:39 на пульт дежурного. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты.
К тушению пожара привлекли 7 сотрудников федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области. Для ликвидации возгорания использовали 2 единицы специальной техники. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. На место выезжал инспектор государственного пожарного надзора для установления причин возгорания. Обстоятельства происшествия выясняются.